Ronaldo woest na bevestiging: ‘Er wordt mij onrecht aangedaan’

Het Spaanse sporttribunaal TAD maakt dinsdag bekend dat de schorsing van Cristiano Ronaldo van vijf wedstrijden blijft staan. De Portugees kreeg twee keer geel in de eerste confrontatie met Barcelona om de Spaanse Supercup en gaf de scheidsrechter vervolgens een lichte duw. Daardoor moest Ronaldo vijf wedstrijden toekijken en dinsdag is bekend geworden dat de schorsing blijft staan, tot woede van de aanvaller van Real Madrid.

De sterspeler kreeg eerst geel nadat hij na zijn goal zijn shirt uittrok en kreeg zijn tweede prent na een vermeende schwalbe. Ronaldo begreep niets van de kaart van arbiter Ricardo de Burgos Bengoetxea en gaf hem vervolgens een lichte duw. Dat had de aanvaller beter niet kunnen doen, want het voorval leidde tot een schorsing van vijf duels.

Het hoger beroep van Real tegen de schorsing van de aanvaller had al niets opgeleverd, waardoor Ronaldo ontbrak in de tweede wedstrijd tegen Barcelona in de strijd om de Supercup. Ook tegen Deportivo la Coruña moest Ronaldo toekijken. De sterspeler mist nu ook de competitiewedstrijden tegen Valencia, Levante en Real Sociedad.

"Onmogelijk om stil te blijven in deze situatie. Vijf wedstrijden!", zo verzuchtte Ronaldo eerder via Instagram. "Ik vind het overdreven en belachelijk. Het lijkt wel of ik achtervolgd word!" Na de beslissing van het Spaanse sporttribunaal dinsdag steekt de Portugees via sociale media zijn woede niet onder stoelen of banken: "Nog een onbegrijpelijke beslissing. Er wordt mij onrecht aangedaan. En zoals altijd kom ik sterker terug. Bedankt aan degenen die me hebben ondersteund."