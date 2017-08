Messi omarmt Neymar en grapt naar Piqué: ‘Hij is terug’

Neymar heeft Barcelona achter zich gelaten en schokte de wereld met een recordtransfer van 222 miljoen euro naar Paris Saint-Germain. De spelers bij de Spaanse grootmacht wilden de Braziliaan graag in Catalonië houden, maar de 25-jarige dribbelaar koos voor een avontuur in Parijs. Neymar heeft inmiddels alweer contact met zijn voormalig ploeggenoten en is herenigd met Luis Suárez en Lionel Messi.

Neymar zou naar PSG zijn gegaan, mede omdat hij bij Barça altijd in de schaduw zou blijven staan van de Argentijnse sterspeler. Messi had er naar verluidt alles aan gedaan om zijn partner in de aanval bij de club te houden. Ook Gerard Piqué zag een langer verblijf van Neymar bij Barcelona zitten en zette vlak voor de overstap nog een bericht op sociale media met de woorden 'se queda', ofwel 'hij blijft'.

Messi en Suárez zijn nog steeds goede vrienden met Neymar, zo blijkt uit een post van de Argentijn op Instagram. De sterspeler poseert lachend met zijn kompanen en verwijst op grappige wijze naar Pique. Bij de foto, waarop Messi dezelfde pose inneemt als de Spaanse verdediger een maand geleden, plaatst de aanvaller de tekst 'Volvió', wat vertaald kan worden als 'Hij is terug'.