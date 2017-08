Controversiële Mamic neergeschoten; Zagreb spreekt van ‘lynchcampagne’

Zdravko Mamic, de controversiële ex-voorzitter van Dinamo Zagreb, is beschoten. Volgens verschillende media bezocht de Kroaat in Bosnië-Herzegovina een herdenkingsdienst van zijn vader toen hij werd neergeschoten door twee personen. Hij werd naar een lokaal ziekenhuis gebracht en is buiten levensgevaar.

Inmiddels is Mamic ontslagen uit het ziekenhuis en is hij terug in Zagreb. De 58-jarige oud-bestuurder is nog steeds adviseur bij Dinamo. Hij was voorzitter van de club van 2003 tot 2016 en wordt beschouwd als een van de machtigste personen in het Kroatische voetbal. Hij is geen figuur van onbesproken gedrag en wordt in Kroatië momenteel verdacht van fraude.

Er loopt een rechtszaak tegen hem waarbij hij wordt beschuldigd van onjuist handelen bij transfers van onder meer Luka Modric (naar Real Madrid) en Dejan Lovren (naar Liverpool). Modric legde eerder een getuigenis af in de rechtszaak tegen bestuurders van Dinamo, die werden beschuldigd van belastingontduiking. Mamic zou samen met zijn broer en twee anderen zo'n vijftien miljoen euro hebben verduisterd en 1,6 miljoen euro aan belasting hebben ontdoken.

Onlangs werd Mamic op zijn jacht ook al aangevallen, waarbij de aanvaller werd gezien als een fan van het concurrerende Hajduk Split. Dinamo heeft inmiddels een statement gemaakt over de beschieting en spreekt van een 'moordpoging'. De club stelt dat de poging tot liquidatie niet als een verrassing komt, gezien de 'lynchcampagne' die de Kroatische media zou voeren.