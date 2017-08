‘We hebben geen bevestiging van Barcelona en andere clubs willen hem ook’

Yerry Mina zou in de winter de overstap van Palmeiras naar Barcelona maken, zo claimde zijn zaakwaarnemer Felipe Russo eerder. Barcelona heeft een eerste optie van ongeveer negen miljoen euro op de verdediger, maar Jair Mina, oom én vertegenwoordiger van de jongeling, zegt dat het allesbehalve vaststaat dat zijn neef naar de Spaanse grootmacht verkast.

"Er is een principeovereenkomst en hij wil groot worden in Europa, maar we hebben nog geen bevestiging van de interesse van Barcelona", zegt de oom over de 22-jarige Colombiaan in gesprek met COPE. "Er zijn ook andere clubs die hem willen. Het zou goed voor hem zijn om naar Barça te gaan, maar nu is er nog veel onzekerheid. Hij wil naar Barcelona, maar als Barcelona geen interesse meer heeft, gaan we niets doen."

Mina zei eerder te hopen op een transfer naar Europa. "Het beste is om te blijven werken om al je doelen te behalen. Sinds ik jong ben, heb ik ervan gedroomd om bij een grote club in Europa te spelen", zei de centrale verdediger tegen Mundo Deportivo. Het talent kreeg al advies van landgenoot James Rodrírguez. "James vertelt me dingen over de Spaanse competitie. Ik hoop dat ik me kan blijven verbeteren."