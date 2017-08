AC Milan wekt onbegrip: ‘Dit is misplaatst en denigrerend’

AC Milan heeft Nikola Kalinic binnen. I Rossoneri kondigden de komst van de aanvaller zondag al aan en na de medische keuring heeft de Kroaat dinsdag zijn handtekening gezet onder een contract voor vier seizoenen. Massimiliano Mirabelli, directeur van Milan, lichtte de transfer in een video op Twitter toe.

Mirabelli zei onder meer: “Oké, nu genoeg gedold. Je weet waar je de ballen in moet schieten, anders sturen we je zo weer naar daar”, grapte de bestuurder, die geflankeerd werd door Kalinic. Fiorentina zag de beelden ook en heeft een statement doen uitgaan waarin men aangeeft ontstemd te zijn: “De teksten die de directeur van Milan heeft gebezigd, waren volkomen misplaatst. Hij sprak heel denigrerend over ‘daar’. Dit was te voorkomen.”

“We willen Mirabelli eraan herinneren dat Fiorentina een grote club is waarbij kampioenen hebben gespeeld die voetbalgeschiedenis hebben geschreven en dat deze club Florence vertegenwoordigt, een van de mooiste en bekendste steden van de wereld. Daarom verdient deze club respect en verwachten we ook dat respect”, zo valt er in het schrijven te lezen.

Mirabelli heeft overigens al zijn excuses aangeboden: “Ik heb altijd veel respect en bewondering voor Fiorentina, haar eigenaren, trainers en fans gehad. Als iemand een gebrek aan respect in mijn woorden heeft ontdekt, dan bied ik daarvoor mijn excuses aan. Ik dacht dat het evident was, gezien de toon en lichaamstaal, dat mijn opmerking bedoeld was als een informele grap en dat die zeker niet denigrerend was bedoeld.”