Dertien dingen die je moet weten in aanloop naar Liverpool - Arsenal

Op de derde speeldag van de Premier League staat een heerlijke topper op het programma: Liverpool - Arsenal, zondag vanaf 17.00 uur. Liverpool heeft tot dusver vier punten, na een moeizame zege op Crystal Palace op de tweede speeldag. Arsenal ging tegelijkertijd onderuit bij Stoke City en heeft een punt minder. Opta blikt vooruit op de krachtmeting op Anfield.

o Liverpool won afgelopen seizoen zowel thuis als uit van Arsenal, in competitieverband. De laatste drie opeenvolgende competitiezeges op de Londenaren dateren van mei 1998, toen uiteindelijk vier overwinningen op rij werden geboekt.

o In de onderlinge competitieduels tussen Liverpool en Arsenal vonden liefst zeventien doelpunten in de negentigste minuut of later plaats. Meer dan bij welk ander Premier League-duel dan ook.

o Arsenal pakte in de wedstrijden tussen de top zes van afgelopen seizoen de minste punten: negen. Liefst vijf van de tien Premier League-wedstrijden tegen een andere club uit de uiteindelijke top zes gingen verloren.

o De laatste keer dat Arsenal een uitwedstrijd in de Premier League won van een club die uiteindelijk als zesde eindigde, dateert van januari 2015: een 0-2 zege bij Manchester City. Sindsdien werd zeven keer verloren en vijfmaal geremiseerd.

o Petr Cech kreeg in de Premier League liefst 26 tegentreffers van Liverpool om de oren. Tegen geen enkele andere opponent werd hij zo vaak gepasseerd (ook 26 tegendoelpunten tegen Manchester United).

o Liverpool pakte afgelopen seizoen twintig punten uit de tien Premier League-duels tegen de rest van de uiteindelijke top zes. Meer dan welke club dan ook.

o Arsenal verloor acht van de laatste dertien uitduels in de Premier League: vier zeges, één remise. De voorgaande acht uitnederlagen in competitieverband werden verdeeld over een reeks van 41 duels: 22 zeges, 11 remises en 8 nederlagen.

o Liverpool incasseerde geen enkele tegentreffer in elk van de laatste drie Premier League-duels op Anfield. De laatste vier clean sheets op rij in competitieverband in eigen huis dateren van september 2013, onder leiding van Brendan Rodgers.

o Sinds de aanstelling van Jürgen Klopp als manager van Liverpool, in oktober 2015, verzamelde Arsenal vijf punten meer in de Premier League dan the Reds: 133 om 128.

o Alexandre Lacazette was in zijn laatste zes competitieduels goed voor zeven treffers, al maakte hij er zes in het tenue van Olympique Lyon en één voor Arsenal.

o De meeste schoten op doel in de eerste twee speeldagen van het nieuwe seizoen waren afkomstig van Liverpool en Arsenal, respectievelijk achttien en zestien.

o Sadio Mané was in zijn laatste vijf Premier League-wedstrijden tegen Arsenal als basiskracht bij vijf treffers betrokken: drie treffers, twee assists.

o Roberto Firmino scoorde driemaal in vier Premier League-wedstrijden tegen Arsenal.