‘Dat die man mij toen zo geflikt heeft, heeft me zo veel pijn gedaan’

Zeven jaar geleden miste Pieter Vink een handsbal van AZ-verdediger Simon Poulsen waardoor FC Twente werd benadeeld. Henk Kesler, voormalig directeur betaald voetbal bij de KNVB, maakte destijds een opmerking waar de voormalig scheidsrechter, die onlangs heeft besloten te stoppen met fluiten, nog steeds mee zit.

"Het is een open wond. Een zwarte bladzijde voor me. Ik hoorde dat hij in Voetbal International riep dat die handsbal op de Afsluitdijk nog te zien was en dat ik Twente het kampioenschap had ontnomen", vertelt Vink aan Voetbal International. "Ik krijg er nóg kippenvel van als ik erover praat en het maakt me nog steeds emotioneel."

"Dat kun je in de kroeg roepen, maar op tv en als directeur betaald voetbal van de KNVB... Ik heb er geen streep onder kunnen zetten, dat kan ik niet. Dat die man mij toen zo geflikt heeft, heeft me zo veel pijn gedaan." Volgens de oud-arbiter was Kesler dermate van slag dat hij heeft gezegd dat Jaap Uilenberg (voormalig scheidsrechtersbaas bij de KNVB, red.) hem moest schorsen.

"Dat sloeg nergens op, dat gebeurde nooit als een scheidsrechter een fout had gemaakt", vervolgt Vink zijn tirade over Kesler. "Nu wel, omdat het zijn Twente betrof. Het was schandalig. Het kostte mij ook de halve finale in het UEFA Cup-toernooi tussen Fulham en Hamburger SV. Ik had de tickets al in huis, Kesler heeft me dat ontnomen."