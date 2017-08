‘Ajax zonder Europees voetbal kan niet, dat is geen optie’

Ajax moet een 1-0 nederlaag tegen Rosenborg BK zien goed te maken en Marcel Keizer schat de kansenverhouding in op ‘fiftyfifty’. De trainer van Ajax vertelt dat hij mogelijk een aantal aanpassingen doet in de basiself en dat hij hetzelfde spelbeeld verwacht als tijdens de eerste wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA.