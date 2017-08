AS Monaco biedt ondanks interesse in Dolberg 80 miljoen

Anderlecht gaat met Atlético Madrid om de tafel over Leander Dendoncker. De Belgen vragen 38 miljoen euro en willen zien hoe serieus de interesse van de Madrileense club is. (Het Laatste Nieuws)

ADO Den Haag is bereid om afscheid te nemen van een drietal spelers. Thomas Meissner, Dennis van der Heijden en Mohammed Haddachi hebben te horen gekregen dat zij mogen vertrekken. (Voetbal International)

AS Monaco heeft het door het mogelijke vertrek van Kylian Mbappé ook voorzien op de spits van Torino en biedt tachtig miljoen euro.

Alex Oxlade-Chamberlain gaat binnenkort met de leiding van Arsenal om de tafel. The Gunners hopen de Engelsman middels crunch talks te overtuigen om zijn contract te verlengen. (Daily Mail)