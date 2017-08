‘Dit is een goede stap voor mij, ik ben trots om voor Ajax te spelen’

Ajax heeft zich in de laatste weken van de transferperiode nog niet verzekerd van grote aankopen, maar heeft wel Dennis Johnsen weten los te weken bij sc Heerenveen. De linksbuiten, die ook op de rechterflank uit de voeten kan, is voor minimaal twee miljoen euro van club veranderd en heeft voor vier jaar getekend in de Johan Cruijff ArenA. Volgens Johnsen was dit een kans die hij niet kon laten schieten.

"De mensen bij Heerenveen vonden het jammer, maar ze begrepen het wel", aldus Johnsen in gesprek met het Friesch Dagblad. De negentienjarige Noor speelde nog geen minuut in het eerste elftal van de Friese formatie, maar gold bij de club wel als een zeer groot talent voor de toekomst. "Mijn eerste gedachte was dat dit een kans was die ik moest grijpen."

Afgelopen vrijdag debuteerde Johnsen namens zijn nieuwe club met Jong Ajax tegen SC Cambuur (1-2 winst) en speelde een puike partij. "Natuurlijk is het lastig om vrienden en mensen om wie ik geef te verlaten, maar ik ben voetballer en op dat gebied maakt het mij niet uit waar ik heen ga. Dit is een goede stap voor mijn carrière en ik kijk ernaar uit om het shirt van Ajax vaker te dragen."

Johsnen wil graag deel uitmaken van de hoofdmacht, maar realiseert zich dat dat nog even gaat duren. Hij zegt geduld te hebben en heeft voorlopig de ambitie om bij Jong Ajax goed te presteren. "Ik ben trots om voor Ajax te spelen en ik ben de mensen bij Heerenveen voor altijd dankbaar. Het was een moeilijke beslissing, maar ik denk dat het de juiste is."