Internazionale doet zaken met Valencia en strikt gewenste rechtsback

Geoffrey Kondogbia maakte maandag al de overstap van Internazionale naar Valencia en dinsdagmiddag is duidelijk geworden dan João Cancelo de omgekeerde weg zal bewandelen. I Nerazzurri laten via hun officiële kanalen weten dat de Portugees dit seizoen van de Spanjaarden wordt gehuurd.

Inter heeft daarnaast een optie tot koop weten te bedingen op Cancelo, die vrijdag op Instagram al vooruitliep op zijn vertrek uit de sinaasappelstad: “Bedankt voor alles Valencia. Jullie zullen altijd een speciaal plekje in mijn hart hebben. Ik wens jullie het beste!”, schreef hij nadat hij eerder op de avond in tranen het veld van het Mestalla had verlaten.

Cancelo verruilde Benfica in 2015 definitief voor Valencia, nadat hij eerder al een seizoen op huurbasis voor de Spanjaarden speelde. De rechtsback speelde sindsdien 91 wedstrijden voor de club, waarin hij goed was voor 4 doelpunten en 9 assists. De Portugees international is na Borja Valero, Daniele Padelli, Facundo Colidio, Dalbert, Milan Skriniar en Matías Vecino de zevende nieuwe aanwinst voor de Italianen.