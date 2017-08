‘Hij had nu voor Real Madrid of Barcelona moeten spelen’

BREST - Dynamo Kiev zit tijdens de interlandperiode niet stil, want de club uit Oekraïne oefent volgende week zaterdag in het oude Valeriy Lobanovsky Stadion tegen Dinamo Brest. Normaal gesproken zou er voor zo’n duel nauwelijks aandacht zijn, maar nu kijken de supporters van de blauwwitten er reikhalzend naar uit. Bij Brest speelt namelijk Artem Milevsky, het gewezen toptalent dat eerder grote indruk maakte bij Kiev en ooit nog dicht bij een transfer naar Liverpool was.

Door Gijs Freriks

‘De nieuwe Shevchenko’

Milevsky vertrok op zeventienjarige leeftijd naar Dynamo Kiev en zou er enkele prachtige jaren beleven. Hij werd door een gerenommeerd tijdschrift twee keer verkozen tot Voetballer van het Jaar, werd één keer topscorer van Oekraïne, werd vier keer kampioen en maakte uiteindelijk 81 doelpunten in 228 officiële wedstrijden voor de hoofdstedelingen. Mile pakte daarnaast de bronzen plak op het EK Onder-19 en verloor met de Onder-21 van zijn land de EK-finale van het Nederlands elftal. In die eindstrijd was het Oranje van Foppe de Haan met 3-0 te sterk voor Oekraïne, met dank aan een dubbelslag van Klaas-Jan Huntelaar.

Desondanks had Milevsky met zijn elegante speelstijl en zijn twee doelpunten velen overtuigd, onder wie Oleg Blokhin, de bondscoach van het eerste elftal van Oekraïne. Twee weken na de finale van het jeugd-EK tegen Nederland mocht Milevsky in de WK-groepswedstrijd tegen Saudi-Arabië (0-4 winst) debuteren. Hij viel vier minuten voor tijd in voor Andriy Shevchenko, een volgens vele kenners symbolische wissel daar Milevsky werd beschouwd als ‘de nieuwe Sheva’. Oekraïne bereikte uiteindelijk de kwartfinale van het WK in Duitsland, want in de achtste finale had men na strafschoppen afgerekend met Zwitserland.

Shevchenko miste de eerste, waarna ook Marco Streller van de Zwitsers vanaf elf meter faalde. Daarna mocht Milevsky het proberen. De druk was levensgroot. De spits was na 111 minuten ingevallen voor Andriy Voronin, nog zo’n bekende naam, en stond dus eigenlijk koud op het veld. Desondanks bulkte hij van het zelfvertrouwen. Hij gaf doelman Pascal Zuberbühler met een prachtige Panenka het nakijken en maande het publiek met een vingertje voor zijn mond tot stilte. “21 jaar. En zo doet-ie het! Oh oh oh oh! Ja, dat is een ventje dat we gaan terugzien in Spanje, de Serie A of bij Chelsea. Wat een brutaliteit. En op deze manier ook nog, Milevsky!”, jubelde Arno Vermeulen.

Real Madrid of Barcelona

De commentator van de NOS kreeg geen gelijk, want Milevsky zou nog zeven jaar bij Dynamo Kiev blijven en kwam vervolgens terecht bij clubs als Gaziantepspor, Hajduk Split, RNK Split, Concordia Chiajna en FK Tosno. Hij leek voorbestemd om de nieuwe voetbalsensatie van zijn land te worden, maar was meer bezig met sociale media, mode en het nachtleven dan met trainen en presteren. De contracten die hij had bij Gaziantepspor en RNK Split, bijvoorbeeld, werden ontbonden omdat hij met drank op achter het stuur had gezeten. “Milevsky is zijn leven altijd blijven leven”, zei Milos Ninkovic in september 2016.

De aanvallende middenvelder van Sydney FC speelde bij Dynamo Kiev met Milevsky samen en is ‘teleurgesteld’ in diens carrière: “Ja, want ik vind het jammer. Hij is een speler die nu voor Real Madrid of Barcelona had moeten spelen”, sprak Ninkovic. Milevsky erkende vorig jaar in een interview met het Russische televisieprogramma Kult Tura dat hij het maximale er niet bepaald uit heeft gehaald: “Ik had een betere carrière kunnen hebben, maar ik heb nergens spijt van. Ik doe gewoon mijn ding en heb het naar mijn zin.” Uit Milevsky’s prestaties bij Dinamo Brest blijkt ook wel dat hij weer goed in zijn vel zit.

Artem Milevsky tekent zijn contract bij Dinamo Brest.

De vijftigvoudig international was in vier competitiewedstrijden goed voor twee doelpunten en twee assists. Hij maakte zondag in de thuiswedstrijd tegen koploper Shakhtyor Soligorsk nog de belangrijke 2-2, in de 84e minuut. “Ik kan weer genieten, van het team, van mijn spel en zelfs van de trainingen.” Een Oekraïense commentator riep onlangs dat ‘het al lang duidelijk is dat de carrière van Milevsky als voetballer over is’, maar met die kritiek kan de spits niet zo veel. “Ik heb zulke mensen vaak zat meegemaakt tijdens mijn loopbaan. Ze proberen over mijn rug te scoren, maar ze zeggen en schrijven gewoon lelijke dingen. Verder wil ik er niet op reageren. Ik concentreer mij op het spelletje, dat is alles.”

Ajax en PSV

“Ik wil de groeten doen aan alle voetbalkenners die hebben proberen te scoren over de rug van Artem”, zo verdedigde zaakwaarnemer Aleksandr Pankov zijn cliënt begin deze maand nog. “Ze zeggen dat Artem geen klasse heeft en de motivatie niet meer kan opbrengen om te voetballen. Ik nodig ze uit om een persoon te steunen die hen nog nooit kwaad heeft gedaan en die gewoon een legendarische Oekraïense voetballer is en een mooie staat van dienst heeft opgebouwd in Oekraïne en Wit-Rusland. Slava Ukrainy en lang leven Wit-Rusland!” Onder anderen Evgeni Levchenko, voormalig middenvelder van onder meer Vitesse en FC Groningen, kon wel om de teksten van Pankov lachen, zo liet hij weten op Twitter.

“Het is raar dat we in Oekraïne zulke zaakwaarnemers hebben. Een speler scoort een of twee keer in de Wit-Russische competitie en wordt gelijk de hemel in geprezen.” Levchenko kreeg bijval van voormalig Dynamo Kiev-aanvaller Viktor Leonenko: “Pankov doet net alsof de hele wereld Artem Milevsky wil hebben, maar in werkelijkheid gaat het enkel om FK Tosno en Dinamo Brest…” Dat was in de beginjaren van Milevsky’s carrière wel anders, want hij was naar verluidt dicht bij een miljoenentransfer naar Liverpool en ook clubs als Reading, Sunderland, Newcastle United, West Ham United, Tottenham Hotspur, FC Porto, Ajax en PSV toonden interesse.

Artem Milevsky in zijn jongere jaren bij Dynamo Kiev.

Milevsky liet in 2006 aan televisiezender TV + weten graag naar Amsterdam te willen verhuizen, maar het kwam niet tot een transfer. Ook PSV tastte twee jaar later mis, want de vraagprijs van tien miljoen euro bleek de Eindhovenaren te gortig. “Het is een goede voetballer, maar het moet wel haalbaar zijn. Artem wil dolgraag naar PSV. Hij ziet de club als een van de beste clubs van Europa. Het is dan ook vervelend dat de vraagprijs zo hoog is, want dat maakt hem minder aantrekkelijk”, zei technisch directeur Adrie van Kraaij in De Telegraaf. Achteraf bezien zullen Ajax en PSV waarschijnlijk blij zijn dat ze nooit in zee zijn gegaan met de extravagante Milevsky.

Verenigde Arabische Emiraten

De nu 32-jarige Milevsky heeft sinds zijn vertrek bij Dynamo Kiev nog maar twaalf doelpunten gemaakt en haalde vooral de krantenkolommen met zaken die niet zoveel met voetbal te maken hebben. Zo viel hij eens een passagier in een vliegtuig aan omdat die op zijn stoel zou hebben gezeten en moest hij een lening van 330.000 euro afsluiten bij de Privatbank omdat hij zijn Ferrari California in de prak had gereden. Waar hij nog twee miljoen euro per jaar verdiende bij Dynamo Kiev, daar verdient hij hooguit anderhalve ton bij Dinamo Brest. “Ik heb nog maar één miljoen euro over. Dat is alles wat ik nog heb”, zei hij eerder.

Milevsky werd geboren in Minsk, maar koos voor een interlandcarrière bij Oekraïne. In juli keerde hij echter terug op vertrouwde bodem daar hij een contract voor anderhalf jaar tekende bij de lokale trots Dinamo. “Hij kon naar de Russische Premjer Liga, Griekenland en Cyprus, maar ik denk dat we de juiste keuze hebben gemaakt”, zei zaakwaarnemer Pankov. “Artem wilde al langer terugkeren naar Wit-Rusland. Zijn vader komt uit de Brest-regio, woont hier vlakbij en bezoekt de wedstrijden van zijn zoon. Dinamo Brest is ambitieus en wil de voetbalwereld gaan verrassen, mede dankzij de doelpunten van Artem Milevsky.”

Dinamo Brest kampte begin vorig jaar nog met een schuld van circa vier ton en was dicht bij een faillissement, maar toen werd de club overgenomen door SOHRA Overseas, een bedrijf uit de Verenigde Arabische Emiraten. Onder leiding van zakenman Paul Daher investeerde men in het eerste jaar 2,8 miljoen euro in de club, poetste men de schulden weg, trok men Audi aan als nieuwe sponsor en contracteerde men in Artem Milevsky dus een voetballer van naam. Met Milevsky hoopt Dinamo Brest volgend seizoen een gooi te kunnen doen naar de titel en wie weet verlengt de spits daarna wel zijn contract. “En wat ik na mijn carrière van plan ben? Ik word waarschijnlijk scout, en dan ga ik op zoek naar spitsen zoals mezelf”, glimlachte Milevsky onlangs in een interview op de Wit-Russische televisie.