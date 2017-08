Barcelona eist miljoenen van Neymar wegens contractbreuk

De recordtransfer van Neymar naar Paris Saint-Germain lijkt nog een staartje te krijgen, aangezien Barcelona dinsdagmiddag middels een officiële verklaring heeft laten weten dat het van plan is om Neymar aan te klagen wegens contractbreuk. De club eist de 8,5 miljoen die de Braziliaan vorig jaar als bonus kreeg toen hij zijn contract verlengde tot 2021 terug en is daarnaast uit op een extra tien procent van het bedrag wegens ‘morele schade’.

Barcelona liet eerder al weten het niet eens te zijn met de manier waarop de superster vertrok en lijkt via deze manier een poging te wagen om terug te slaan in de richting van Neymar en PSG. De Catalanen maken wel duidelijk dat als de aanvaller niet in staat is om het bedrag zelf te betalen, zij zich dan tot les Parisiens zullen wenden voor genoegdoening.

Neymar vertrok begin augustus na maanden van aanhoudende geruchten voor de recordsom van 222 miljoen euro, het bedrag dat in zijn contract bij Barcelona opgenomen was als ontsnappingsclausule, naar de Ligue 1. De Braziliaan is in de afgelopen weken met drie doelpunten en vier assists in zijn eerste twee wedstrijden in Frankrijk voortvarend aan zijn nieuwe avontuur begonnen.

Comunicado del FC Barcelona pic.twitter.com/opVIIJ4mh6 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 22 augustus 2017