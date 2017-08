‘Real betaalt geen 45 miljoen om wat hij is, maar om wat hij wordt’

Real Madrid betaalde eerder dit jaar 45 miljoen euro voor de toen nog zestienjarige Vinicius Júnior, die zich, doordat hij volgend jaar pas officieel de overstap maakt en daarna nog een seizoen aan Flamengo terug verhuurd wordt, waarschijnlijk pas in 2019 in het Santiago Bernabéu zal melden. De jonge aanvaller speelt tot nu toe lang niet alles in Brazilië, maar dat is volgens zijn zaakwaarnemer Frederico Pena geen probleem.

“In Brazilië is het niet normaal dat een jochie van zestien of zeventien in zijn eerste seizoen alles speelt. De beste spelers begonnen hun carrière allemaal later. Dus als hij wel speelt, is dat doordat er op zijn positie geen andere spelers beschikbaar waren”, vertelt Pena in gesprek met Marca. “Met het geld dat zijn verkoop heeft opgeleverd, heeft Flamengo twee spelers voor zijn positie gehaald, dus je zou kunnen zeggen dat hij het slachtoffer is geworden van zijn eigen succes.”

De belangenbehartiger gelooft dan ook niet dat de situatie van Vinicius vergelijkbaar is met die van Neymar, toen de ster van Paris Saint-Germain nog in Brazilië speelde: “Santos stelde Neymar niet vaker op omdat hij beter was dan Vinicius, aangezien hij ook niet gespeeld had als de club twintig miljoen euro had gehad om ervaren spelers te halen. Als Vinicius bij Fluminense of Botafogo had gespeeld, was hij de beste in het team geweest.”

“Real Madrid heeft geen 45 miljoen euro voor hem betaald om wat hij vandaag is, maar om wat hij in de toekomst kan worden. Mensen verwachten dingen van hem die Neymar, Ronaldo, Cristiano Ronaldo en Lionel Messi niet deden. Zelfs Marco Asensio liet op zijn zeventiende niet zien wat Vinicius Júnior nu op het veld doet.”