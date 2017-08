Maandenlange schorsing dreigt voor ‘nieuwe Alex’: ‘Dit is ongelooflijk!’

ISTANBUL - Alexsandro de Souza, beter bekend als Alex, is misschien wel de beste buitenlandse voetballer die de Turkse competitie ooit heeft gekend. Hij speelde acht jaar voor Fenerbahçe, maakte 167 doelpunten, werd drie keer kampioen en werd tweemaal verkozen tot Voetballer van het Jaar in de Süper Lig. Alex werd door alle supporters op handen gedragen en nog tijdens zijn carrière bij Fenerbahçe werd er een standbeeld van hem onthuld op het Yogurtçu Park in Kadiköy. Dat gebeurde in november 2011. Een klein jaar later vocht Alex opnieuw tegen de tranen, maar dan van verdriet. Hij kwam niet langer in de plannen van de trainer voor en liet zijn contract ontbinden..

Door Gijs Freriks

Kralex

“Fenerbahçe is een speler kwijt, maar een supporter rijker”, twitterde Alex, die liefkozend Kralex (‘koning’) werd genoemd. Fans van Fenerbahçe zochten de linkspoot thuis op om hem te smeken om te blijven en Alex’ naderende vertrek liet ook de achterban van het rivaliserende Galatasaray niet onberoerd: “Kapitein, blijf, en scoor nog een hattrick tegen ons”, viel er op een spandoek van Cim Bom te lezen. Het mocht allemaal niet baten, want Alex trok de deur van het stadion achter zich dicht en keerde terug naar zijn vaderland. Sindsdien is Fenerbahçe er nooit meer in geslaagd om een aanvallende middenvelder te vinden die ook maar in de voetsporen van Alex heeft kunnen treden.

De Gele Kanaries legden de afgelopen jaren spelers als Alper Potuk en Diego Ribas vast, maar zij haalden geen constant niveau en gewezen toptalent Salih Ucan staat stil in zijn ontwikkeling. Sinds dit seizoen hebben de fans van Fenerbahçe echter weer nieuwe hoop gekregen, want de club van trainer Aykut Koçaman verzekerde zich precies twee weken geleden van de komst van Giuliano Victor de Paula, kortweg Giuliano. De vergelijking met Alex was snel gemaakt, want ook Alex was een Braziliaan, werd geboren in Curitiba, kwam op 27-jarige leeftijd naar Fenerbahçe en begon met rugnummer twintig in Kadiköy.

“Roberto Soldado en Giuliano kunnen de Semih Sentürk en Alex van nu worden. Ik overdrijf misschien, maar toch…”, zo twitterde een Fenerli. “Alex was een erg grote speler hier”, zei Giuliano bij de perspresentatie. “Voordat ik naar Fenerbahçe kwam, heb ik hem gesproken en hij heeft mij succes gewenst. Ik weet dat hij hier een idool is. Ik voel veel verantwoordelijkheid vanwege de goede prestaties van Alex hier, maar ik wil hier herinnerd worden als Giuliano. Men moet ons niet met elkaar vergelijken, want ik ben meer een valse spits en hij was een aanvallende middenvelder. Ik wil hier mijn eigen geschiedenis schrijven.”

Trabzonspor

De voortekenen zijn in ieder geval positief, want Giuliano maakte zondag tegen Trabzonspor (2-2) zijn debuut en liet al zijn 25 passes bij een medespeler aankomen. Hij was bij rust het veld ingekomen voor Robin van Persie. Giuliano was vanwege zijn eerdere Europese wedstrijden voor Zenit Sint-Petersburg niet speelgerechtigd voor het Europa League-duel met Vardar van afgelopen donderdag, maar zondagavond staat hij waarschijnlijk in de basis in de uitwedstrijd tegen Gençlerbirligi en dan kan hij dus zijn tweede duel in Turkse dienst spelen. Als het aan Trabzonspor ligt, blijft het daar voorlopig overigens bij.

Giuliano tekende voor vier jaar bij Fenerbahçe, maar Trabzonspor claimt dat men met Zenit Sint-Petersburg al akkoord was en dat men dus recht had op de komst van Giuliano. De Storm van de Zwarte Zee stapte naar het internationaal sporttribunaal CAS en er wordt gefluisterd dat Giuliano voor vier maanden geschorst kan worden als Trabzonspor in het gelijk wordt gesteld. De club uit Trabzon kreeg zoiets al eerder voor elkaar: op zeventienjarige leeftijd tekende Hakan Calhangolu bij de Turkse club namelijk een voorcontract. Daarvoor ontvingen Calhanoglu en zijn zaakwaarnemer 100.000 euro.

Roberto Soldado en Giuliano worden gepresenteerd.

Als de deal niet doorging, zou de middenvelder een bedrag van één miljoen moeten betalen aan Trabzonspor. Calhanoglu besloot naar Karlsruhe SC te gaan, de overgang naar Turkije ging niet door en hij weigerde te betalen. Trabzonspor stapte naar de FIFA en het CAS en werd in het gelijk gesteld: Calhanoglu werd voor vier maanden geschorst. Sergei Fursenko, de voorzitter van Zenit Sint-Petersburg, denkt overigens niet dat Trabzonspor recht van spreken heeft: “De claims van Trabzonspor zijn volgens mij zinloos, ze zijn ongelooflijk! Toen de onderhandelingen bezig waren, heeft Giuliano’s zaakwaarnemer met verschillende clubs gesproken. Dag mag”, zei de Rus onlangs in een interview met R-Sport.

“Misschien hebben sommige Turkse zaakwaarnemers contact opgenomen met Trabzonspor, maar Giuliano wilde hoe dan ook zelf naar Fenerbahçe. Toen de deal beklonken was, heeft hij direct foto’s van zichzelf in een Fenerbahçe-shirt de wereld ingestuurd. Wij hebben correct gehandeld”, aldus Fursenko, die met Fenerbahçe een transfersom van zeven miljoen euro overeenkwam. Trabzonspor was volgens FANATIK bereid om drie miljoen meer te betalen en zou Giuliano bovendien 750.000 euro meer hebben geboden dan Fenerbahçe. Laatstgenoemde club wilde Giuliano eigenlijk huren, maar vanwege de pogingen van Trabzonspor besloot men om er toch maar een definitieve deal van te maken.

Roberto Mancini

Het is ergens al opmerkelijk dat dat gelukt is, want Giuliano was misschien wel de beste speler van Zenit en kroonde zich vorig seizoen tot topscorer van die club, in de competitie én in de Europa League. Hij wilde zelf ook helemaal niet weg, maar door de komst van Roberto Mancini veranderde alles: “Ik ben niet blij dat ik Sint-Petersburg kan verlaten. Ik houd van de stad en voel mij prettig hier. Ik heb mij aangepast aan de Russische taal, het voetbal en de cultuur. Maar ik moet spelen. Volgend seizoen is het WK en ik droom ervan om dan bij de Braziliaanse selectie te zitten.” Giuliano begon in de eerste uitwedstrijd tegen SKA-Khabarovsk in de basis, maar kwam daarna niet verder meer dan de bank.

Mancini gaf de voorkeur aan spelers als Oleg Shatov, Daler Kuzyaev en Aleksandr Erokhin en gaf Giuliano toestemming om te vertrekken. “De verkoop van Giuliano is de juiste zet”, reageerde voetbalcommentator en Zenit-fan Gennady Orlov in het radioprogramma De Echo van Moskou. “Hij was goed in de kleine ruimte, maar Zenit wil een ander type spel gaan spelen, moderner voetbal. Men wil gaan spelen met fysiek sterkere spelers als Aleksandr Kokorin, Sebastián Driussi, Leandro Paredes, Igor Smolnikov en Kuzyaev en Giuliano past niet langer bij die stijl. Hij is een speler voor een andere tactiek en kan ongetwijfeld van waarde zijn in een ander systeem.”

?? HOS GELDIN GIULIANO DE PAULA! ?? ?? pic.twitter.com/4p5W7HKqia — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 12 augustus 2017

“Giuliano is een voortreffelijke voetballer, een technisch verfijnde speler die het spelletje begrijpt, maar in de huidige situatie werd het te moeilijk voor hem”, aldus Orlov, die bijval kreeg van journalist Artur Petrosyan: “Ondanks dat Giuliano vorig seizoen bijzonder succesvol was, was het duidelijk dat Mancini niet langer op hem rekende. Giuliano is geen speler die in ieder systeem past. Hij heeft de gebruiken van een typisch Braziliaanse voetballer. Hij houdt niet heel erg van discipline en van het jezelf opofferen voor anderen, maar dat betekent niet dat hij geen goede speler is. Hij was een van de beste spelers van het team. Als Giuliano er echt voor gaat, is het onmogelijk dat hij niet gaat slagen bij Fenerbahçe.”

Schaduw

Giuliano maakte bij zijn debuut voor Fenerbahçe, tegen nota bene tegen Trabzonspor, een bedrijvige indruk en lijkt vastberaden: “Ik kende Fenerbahçe natuurlijk al uit het verleden. Het is een grote club die Europees speelt en ik ben blij om hier te zijn. Dit is een geweldige club. Er lopen hier getalenteerde voetballers rond, grote namen, en ik ben ervan overtuigd dat we successen kunnen boeken”, zei Giuliano bij zijn komst voor de camera van FB TV. Het is afwachten of de klacht van Trabzonspor bij de FIFA serieus in behandeling wordt genomen, maar zo niet, dan kan Giuliano zich volledig richten op zijn nieuwe hoofdstuk in zijn carrière. Om straks misschien wel in de schaduw te kunnen staan van koning Alex.