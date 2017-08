‘Kuyt gebruikte met toestemming verboden middelen op WK 2010’

Fancy Bears, een groep van Russische hackers, heeft een lijst met 25 spelers naar buiten gebracht die tijdens het WK 2010 met toestemming verboden middelen zouden hebben gebruikt. Onder meer Carlos Tévez, Dirk Kuyt, Mauro Camoranesi, Mario Gomez en Gabriel Heinze zouden op deze lijst staan.

De Katwijker gebruikte tijdens het toernooi in Zuid-Afrika de steroïden dexamethason, wat gebruikt wordt als pijnbestrijding bij een wortelkanaalbehandeling. Kuyt had tijdens het toernooi last gekregen van zijn kies en was daarom naar de tandarts gegaan. Na afloop van de wortelkanaalbehandeling werd een medisch attest aangevraagd, zoals de toestemming voor het gebruik van een verboden middel wordt genoemd. Een arts verklaart in zo'n geval dat een sporter een verboden middel op medische gronden mag gebruiken.

"Dat is geheel volgens de regels gegaan", laat Kuyt in een reactie tegenover het Algemeen Dagblad weten. Het kan bij een medisch attest gaan om medicijnen die op de dopinglijst staan, maar met toestemming gebruikt mogen worden. Voetballers krijgen daar toestemming voor als ze ernstige gezondheidsproblemen krijgen zonder het medicijn, het verboden middel niet prestatieverhogend is of er geen alternatief voor het medicijn is.

Bovendien zouden er in 2015 160 spelers betrapt zijn op het gebruik van verboden middelen. Daarvan zouden negen spelers uit Groot-Brittannië komen. In 2015 werden vier spelers in het Verenigd Koninkrijk officieel betrapt op het gebruik van verboden middelen: drie gebruikten destijds cocaïne en één speler werd betrapt op het gebruik van ecstasy. Het is de eerste keer dat Fancy Bears met informatie uit het voetbal komt. Eerder publiceerde de groep wel de medische gegevens van atleten, maar het wist nog niets vanuit het voetbal te publiceren.