‘Als United hem laat tekenen, zou dat een opluchting moeten zijn voor Lukaku’

Manchester United betaalde Everton onlangs zo’n 84,5 miljoen euro om Romelu Lukaku over te nemen als vervanger van Zlatan Ibrahimovic en de Belg is overtuigend gestart aan zijn periode op Old Trafford. De laatste weken beginnen de geruchten dat de transfervrije Ibrahimovic ook weer terugkeert bij United echter steeds meer toe te nemen en Alan Pardew denkt dat dat geen slecht idee zou zijn.

“Romelu Lukaku is de man. Hij ziet eruit als de eerste spits van Manchester United, hij speelt als de eerste spits van Manchester United. Maar hij heeft Zlatan Ibrahimovic nodig om hem nog een paar trucjes te leren”, vertelt de voormalige trainer van onder meer Crystal Palace in gesprek met de Daily Mail. “Als United Zlatan later deze week een contract laat ondertekenen, zou dat een opluchting moeten zijn voor Lukaku.”

“Ze kunnen samen spelen, maar het kan ook een last van zijn schouders wegnemen. Hij zal moe worden in wat een lang seizoen kan worden en Zlatan kan hem laten zien hoe hij de aanval moet leiden. Als je hem ruimte geeft zal hij je killen, maar er waren momenten in de wedstrijd tegen Swansea City, toen de ruimtes kleiner waren, dat hij het moeilijk had.”

“En dat zal ook gebeuren tegen de betere teams, die geven hem niet genoeg ruimte om hen te verwoesten. Hij zal moeten bedenken hoe hij voorbij die blokkades komt en hij moet dat deel van zijn spel nog steeds leren”, sluit Pardew af. Ibrahimovic speelde vorige seizoen ook al voor United en maakte, voordat zijn seizoen vroegtijdig ten einde kwam door een zware knieblessure, een uitstekende indruk. De Zweed is momenteel transfervrij, maar werkt wel in Manchester aan zijn herstel.