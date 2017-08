‘Het is duidelijk dat Ajax hem volgt, hij kan dat niveau gaan halen’

Ajax kent een lange geschiedenis van succesvolle Denen in het eerste elftal en de Amsterdammers hebben op dit moment met Lasse Schöne en Kasper Dolberg ook twee belangrijke schakels van Deense afkomst in de selectie. Mathias Jensen wordt in de toekomst mogelijk de volgende speler uit het Scandinavische land die in de Johan Cruijff ArenA actief is, aangezien Ajax de 21-jarige middenvelder van FC Nordsjaelland al geruime tijd in de gaten houdt.

Van een snelle transfer lijkt het echter niet te gaan komen: “We moeten het niet te veel over hem hebben. Hij is enorm goed en zal voorlopig nergens naartoe gaan. Hij haalt een heel hoog niveau en laat dat ook nog eens in veel wedstrijden zien. Hoe lang we hem hier kunnen houden? Dat is een goede vraag”, legt trainer Kasper Hjulmand uit in gesprek met Ekstra Bladet. “Deze zomer gaan er niet nog meer spelers vertrekken.”

Technisch directeur Carsten V. Jensen is niet verbaasd dat Ajax Jensen in de gaten houdt: “Het is alleen maar logisch dat Ajax aanwezig is bij onze wedstrijden. Onze speelstijl en de manier waarop we dingen doen lijken erg op die van hen. Het is duidelijk dat Ajax Jensen in de gaten houdt, hij is erg goed en hij heeft de potentie om het niveau van Ajax te halen.”

Jensen zelf, die sinds zijn veertiende actief is in Farum, denkt eveneens niet dat het deze zomer al van een transfer gaat komen: “Ik heb geen idee, of ik de volgende ben die verkocht wordt moet je aan Hjulmand en Jensen vragen, zij hebben de antwoorden. Ik zit pas een halfjaar bij het eerste en ik verwacht niet dat er nu iets gaat gebeuren.” De centrale middenvelder van Jong Denemarken staat nog tot 2020 onder contract bij Nordsjaelland.