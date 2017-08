‘We beginnen aan een wapenwedloop, gaat PSG met hem echt beter spelen?’

Jean-Michel Aulas ziet de mogelijke transfer van Kylian Mbappé naar Paris Saint-Germain afkeurend aan. De voorzitter van Olympique Lyon vraagt zich af in hoeverre PSG behoefte heeft aan de spits van AS Monaco en denkt dat de kooplust in Parijs negatief kan doorwerken op de gehele voetbalwereld.

PSG won zondag met 6-2 van Toulouse en maakte indruk met fraaie doelpunten en hoogstandjes van Neymar. "Kijk naar de wedstrijd van zondag. Is het nodig dat Mbappé naar PSG gaat? Is het goed voor de competitie en de financiële revolutie in het voetbal?", vraagt Aulas zich dinsdag af in gesprek met RMC. "Ik ben bang dat we aan een wapenwedloop beginnen. Dat is doelloos."

"Gaat PSG beter presteren met Mbappé? Als je alle beste spelers ter wereld zelf opeist, dan verdwijnt de concurrentie", voorspelt de preses tot slot. Dinsdagochtend meldde Sky Italia dat PSG 140 miljoen euro plus Lucas Moura reserveert voor Mbappé. Van een akkoord met AS Monaco is echter nog geen sprake; de club ontkent bij SFR dat PSG een officieel bod heeft uitgebracht.