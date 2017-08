‘Ik weet dat grote spelers als Arjen Robben en Luis Suárez hier speelden’

FC Groningen maakte bijna twee weken geleden de komst van Uriel Antuna al bekend en de Mexicaan werd maandag officieel gepresenteerd door zijn nieuwe werkgever. De Trots van het Noorden huurt de twintigjarige Mexicaan voor twee jaar van Manchester City en heeft ook nog eens een doorverkooppercentage bedongen. Antuna zelf wil gewoon graag aan de slag in de Eredivisie.

“Ik heb me verdiept in de club, al ken ik mijn teamgenoten natuurlijk nog niet. Ik verheug me erop ze snel te leren kennen”, laat hij optekenen op de officiële website van de Groningers. “Ik weet wel dat grote spelers als Arjen Robben en Luis Suárez hier hebben gespeeld. Het is een club met een goed idee over voetballen. De Eredivisie is een competitie die ik van huis uit al met veel interesse heb gevolgd.”

Antuna, die zichzelf omschrijft als een snelle buitenspeler, kwam pas deze zomer vanuit zijn vaderland, waar hij speelde voor Santos Laguna, naar Europa. Manchester City nam hem voor een niet bekend gemaakt bedrag over: “Zoals iedereen in Mexico ben ik op straat begonnen bij ons in de wijk. De laatste vijf jaar heb ik bij Santos Laguna gespeeld.”