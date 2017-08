Henry looft halve Nederlander: ‘Hij schaamde zich bijna voor de camera’

Huddersfield Town is voortvarend begonnen aan het avontuur in de Premier League. De promovendus, die na 45 jaar terugkeerde op het hoogste niveau, won zondag dankzij Aaron Mooy ook het tweede competitieduel. Een ingeving van de Australisch international, die via zijn moeders kant ook over een Nederlands paspoort beschikt, leidde tot een 1-0 zege op Newcastle United. Thierry Henry is onder de indruk.

Mooy wekte na vijftig minuten de indruk van afstand te gaan schieten, maar bediende Elias Kachunga en kreeg de bal uiteindelijk terug, waarna zijn geplaatste inzet doelman Ron Elliot van Newcastle te machtig was. "We wisten dat de magie van Aaron Mooy zou komen", zegt Henry bij Sky Sports. "Ik houd van spelers die nadenken over wat ze doen. Op het moment dat hij de bal ontving, dacht hij: kan ik jullie doen geloven dat ik ga schieten? Ja, dat kan ik."

Aaron Mooy first goal in the epl is a beauty! pic.twitter.com/w9PdkXRXDG — EPLnews.com (@eplnews_com) 21 augustus 2017

Na afloop keek Henry met een glimlach naar de televisie-interviews van Mooy. "Hij schaamde zich bijna om tot man van de wedstrijd verkozen te worden. Hij heeft het altijd over 'we' en 'het team'. Dat vind ik mooi. Spreken doet hij op het veld." Ook medeanalist en voormalig Liverpool-trainer Graeme Souness is onder de indruk van het optreden van de 26-jarige middenvelder. "Het ontbrak beide clubs aan inspiratie en flair. Niemand had dat, behalve Mooy. Dat doelpunt kun je alleen maar bewonderen."