Recordaankoop krijgt advies: ‘Neymar maakte er ook een paar, niet?’

Burnley noemde maandag geen specifiek bedrag, maar bevestigde wel dat Chris Wood de duurste clubaankoop aller tijden is. De van Leeds United overgekomen aanvaller kost zo'n 16,5 miljoen euro en maakte vorig seizoen indruk door topscorer van de Championship te worden. Het is de vraag of hij ook in de Premier League makkelijk tot scoren komt, maar manager Sean Dyche denkt niet dat de status van 'recordaankoop' nog doorwerkt op voetballers.

De tijden zijn in dat opzicht veranderd, zo denkt Dyche. Het wereldwijde transferrecord werd deze zomer gebroken door Neymar en liefst twaalf Premier League-clubs telden de afgelopen maanden een recordsom neer voor een aanwinst. "Het is allemaal anders. Daarmee verandert ook het mentale aspect voor spelers. Ze kunnen nu gewoon meteen voetballen", zegt Dyche in gesprek met de Daily Mirror. "Neymar maakte er laatst ook een paar, niet? Die heeft ook wel wat centen gekost. Hij liet zich er niet door afleiden."

"Transfersommen zijn irrelevant geworden. Ze zijn bizar. Ik heb meer interesse in de spelers", vervolgt Dyche. "Weet je nog dat mensen zich afvroegen of een speler de druk van een prijskaartje met zich meedraagt? Dat bestaat niet meer, want iedereen heeft nu een enorme prijs." De manager herinnert zich nog dat mensen zich 'tien jaar geleden' veelal riepen dat het moeilijk moet zijn om de recordaankoop van een club te zijn. "Maar nu kost zo'n beetje iedere speler een recordbedrag. Als je opbelt, vragen ze twintig miljoen pond. Elke speler kost twintig miljoen pond. Dat draagt iedereen met zich mee."