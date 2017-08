‘PSG wil Mbappé huren en raamt totale uitgaven op 220 miljoen euro'

Paris Saint-Germain is na de komst van Neymar nog niet klaar op de transfermarkt. Volgens Sky Italia is de club in gesprek met AS Monaco om Kylian Mbappé een seizoen te huren met een verplichte optie tot koop. Lucas Moura zou in de deal worden betrokken: de middenvelder moet de omgekeerde weg bewandelen. Van een akkoord is echter nog geen sprake.

Een verhuurperiode zou noodzakelijk zijn om te blijven voldoen aan de regels van Financial Fair Play, die grofweg stellen dat clubs niet veel meer geld mogen uitgeven dan er binnenkomt. Na het seizoen op huurbasis zou Monaco een bedrag van 140 miljoen euro tegemoet kunnen zien, terwijl het dus ook de beschikking krijgt over Moura. Naar verluidt is het de bedoeling dat de Braziliaanse middenvelder deze maand nog definitief overkomt.

Bovendien voert Fabinho op eigen houtje gesprekken met PSG over een transfer, zo claimt Sky Italia. Zijn mogelijke transfer zou geen onderdeel zijn van de overstap van Mbappé, maar daardoor komen de totale uitgaven van de Parijzenaars wel op circa 220 miljoen euro. Het vertrek van de twee sterspelers zou een grote klap zijn voor Monaco, dat vorige maand nog bezwoer dat niemand meer zou vertrekken. De regerend kampioen van de Ligue 1 zag belangrijke schakels als Benjamin Mendy (Manchester CIty), Bernardo Silva (Manchester City) en Tiemoué Bakayoko (Chelsea) deze zomer al vertrekken.

Ondertussen lijkt de relatie tussen Mbappé en Monaco bekoeld. De jonge aanvaller bleef in het eerste competitieduel Dijon (1-4 zege) op de bank, waarna hij vrijdag zelfs uit de selectie bleef voor de wedstrijd tegen FC Metz (0-1 zege). Dat was volgens L'Équipe het gevolg van een ‘stevige woordenwisseling’ met verdediger Andrea Raggi. Mbappé weigerde op verzoek van de technische staf de training te verlaten, waarna de hele groep exclusief Mbappé op een ander veld verder trainde. Het contract van het toptalent loopt nog twee jaar door.