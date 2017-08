Anderlecht wil voormalig jeugdspeler Feyenoord herenigen met vader

In de zoektocht naar een nieuwe derde doelman is Anderlecht uitgekomen bij de zoon van de eigen keeperstrainer. Boy de Jong staat volgens Het Nieuwsblad in de belangstelling van de Belgische topclub, waar hij kan werken onder zijn vader Max de Jong.

De 23-jarige De Jong ligt momenteel nog een jaar vast bij Telstar. In de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen zat hij negentig minuten op de bank: Rody de Boer kreeg de voorkeur van trainer Mike Snoei. Vorig seizoen kwam De Jong nog twintig keer in actie. Na de winterstop veroverde hij een basisplek bij de Jupiler League-club.

De Jong speelde tussen 2007 en 2014 in de jeugdopleiding van Feyenoord. Daarna tekende hij bij PEC Zwolle, waarvoor hij in december 2015 debuteerde tegen PSV. Later kwam De Jong nog eenmaal in actie. In 2016 maakte hij de overstap naar Telstar. Zijn vader Max kwam in 2012 met John van den Brom mee naar Anderlecht en bleef bij de club toen de hoofdtrainer werd ontslagen.