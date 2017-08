Guardiola: ‘Het kan best dat iemand driehonderd miljoen euro voor hem betaalt’

Anderhalve week voor de sluiting van de transfermarkt speculeren Engelse tabloids over de toekomst van Lionel Messi. Manchester City zou overwegen om te voldoen aan de transferclausule van driehonderd miljoen euro, mits Messi oren heeft naar die transfer. De aanvaller zou in het Etihad Stadium herenigd kunnen worden met Josep Guardiola.

Na afloop van de remise tussen Manchester City en Everton werd Guardiola gevraagd of het mogelijk is dat een club driehonderd miljoen euro neertelt voor de Argentijn. "Ik weet het niet. Het kan best dat iemand het geld heeft en wil uitgeven. Dat kan gebeuren", beaamde de oefenmeester volgens Marca. Messi heeft een mondeling akkoord bereikt over een nieuw contract bij Barcelona, maar heeft zijn krabbel nog niet gezet.

Het huidige contract van de sterspeler loopt volgend jaar af. Joan Laporta, voormalig voorzitter van Barcelona, sprak maandag zijn zorgen uit over de situatie. "Als we willen dat Messi gelukkig blijft bij Barcelona, dan moeten we per direct af van Josep Maria Bartomeu", zei hij. Dit weekend sprak de naar Paris Saint-Germain vertrokken Neymar ook al zijn onvrede uit over de directie: in zijn ogen verdient Barcelona beter.

Sport schreef zondag echter dat Manchester City geen plannen heeft om in de slotfase van de transfermarkt voor Messi te gaan. Het gerucht zou zijn ontstaan nadat sjeik Mansour aangaf dat de club werkt aan de grootste transfer in de geschiedenis van de club. Het is echter nooit bevestigd dat die uitspraken daadwerkelijk zijn gedaan.