Ajax en PSV krijgen advies: ‘Anderhalf miljoen euro zou goed bedrag zijn’

Perr Schuurs lijkt een mooie toekomst tegemoet te gaan. De pas zeventienjarige verdediger is al aanvoerder van Fortuna Sittard, werkte een stage bij Liverpool af en geniet interesse van Ajax, PSV en diverse Bundesliga-clubs. Spelersmakelaar Kees Ploegsma denkt dat Fortuna minimaal anderhalf miljoen euro kan toucheren als de tiener deze maand of in de toekomst de Limburgse gelederen verlaat.

"Zeventien jaar en aanvoerder? Anderhalf miljoen, misschien met wat extra’s aan bonussen, zou een goed bedrag zijn", zo stelt Ploegsma dinsdag in gesprek met de Limburger. "Als hij zich goed ontwikkelt, dan is dat mooi meegenomen." Ploegsma zou het wel weten als hij het voor het zeggen had. "Wordt het niets, dan is een verlies van anderhalf miljoen euro wel te overzien voor topclubs."

Een andere zaakwaarnemer, Tim Vrouwe, denkt dat Schuurs niet alleen vanwege zijn kwaliteiten tot captain is benoemd. "Dat heeft Fortuna denk ik bewust gedaan om de prijs op te drijven. Slim." Vrouwe denkt dat de interesse van Ajax positief kan uitpakken voor Fortuna, in de zin van een hogere transfersom. "Ajax heeft geld. Zij halen ook gewoon een Deens talent (Victor Jensen, red.) voor 3,5 miljoen euro binnen."

Directeur spelersbeleid Marc Overmars sprak eerder deze maand met Wessel Weezenberg, de belangenbehartiger van de verdediger. Technisch manager Marcel Brands van PSV zat meermaals op de tribune. Vooral vanuit Duitsland wordt aandachtig naar Schuurs gekeken. Bayern München stuurde in een eerder stadium al scouts op de jonge verdediger af en ook Borussia Dortmund, Schalke 04, Borussia Mönchengladbach en RB Leipzig zijn al in verband gebracht met een transfer van Schuurs, die nog tot medio 2019 vastligt in Sittard.