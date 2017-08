Guardiola: ‘Volgende vraag, volgende vraag, dat is een vraag voor Koeman’

Josep Guardiola houdt na de remise tussen Manchester City en Everton zijn kaken stijf op elkaar over de rode kaart van Kyle Walker. Twee lichte overtredingen van de zomeraankoop werden met een gele kaart bestraft door arbiter Robert Madley, waardoor het optreden van Walker nog voor rust ten einde was. Guardiola lijkt bang voor een schorsing en houdt zijn mening zodoende voor zich.

Een journalist van de BBC vroeg na de remise of Guardiola de rode kaart van Walker terecht vond. "Volgende vraag", reageerde de trainer. Die volgende vraag was de vraag waarom Guardiola geen antwoord wilde geven. "Volgende vraag." Vervolgens wilde Guardiola ook zijn oordeel niet vellen over de rode kaart van Morgan Schneiderlin in de tweede helft: vlak voor tijd ontving de middenvelder van Everton ook zijn tweede geel. "Dat is een vraag voor Ronald Koeman."

In de pauze voerde Guardiola nog een discussie met de vierde official Michael Oliver, maar ook bij Sky Sports wilde hij niet uitweiden over de arbitrage. "Volgende vraag, alsjeblieft. Ik wil bezig zijn met Bournemouth", doelde hij op het competitieduel van zaterdag. Guardiola was wel te spreken over het optreden van de tien man van City en sprak zelfs van 'een van de meest trotse dagen' van zijn leven. "We deden het goed, vooral in de tweede helft. We creëerden kansen, maar we maakten ze niet af."