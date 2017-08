‘Ik weet zeker dat de rode helft van Manchester er ook van heeft genoten’

Ronald Koeman leek maandagavond op weg naar een stunt in het Etihad Stadium, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een 1-1 gelijkspel. De trainer van Everton zag zijn ploeg op voorsprong komen via Wayne Rooney, waarna Kyle Walker van Manchester City nog een rode kaart kreeg. Toch kwamen the Citizens in de slotfase op gelijke hoogte via Raheem Sterling en dat betreurt Koeman, zo geeft hij na afloop toe.

"We zijn teleurgesteld", beaamt de Nederlander voor de camera van Sky Sports. Hij geeft toe dat hij vooraf wellicht had getekend voor een punt. "Maar bij rust stonden we met 0-1 voor tegen tien man. We hadden moeite om de bal in de ploeg te houden en kozen te snel voor de lange bal. We hebben erg hard gewerkt voor een resultaat en uiteindelijk is een punt hier een goed resultaat."

De prestatie van Rooney wordt in het bijzonder geroemd door Koeman. De zomeraanwinst was goed voor zijn tweehonderdste Premier League-goal. "In onze eerste wedstrijd tegen Stoke City was er een verschil tussen Rooney en de rest, als het gaat om slimheid en spelinzicht. Hij had nu weer een grote invloed op het resultaat", aldus Koeman, die ervoor koos om Rooney te omgeven met jonge spelers. De assist op het doelpunt kwam van de twintigjarige Dominic Calvert-Lewin, terwijl ook Mason Holgate (twintig) en Tom Davies (negentien) een basisplek hadden.

"Hij speelde vanavond een van zijn beste wedstrijden", zegt Koeman over Calvert-Lewin, die ook in de seizoensopener tegen Stoke de negentig minuten volmaakte. "Hij maakte het de verdedigers van City erg moeilijk met zijn snelheid en kracht. Als nummer negen komt hij het best uit de voeten, zo toonde hij aan. Het is een fantastische jonge speler.Tom Davies, Mason Holgate en Dominic stonden allemaal op het veld. De toekomst ziet er rooskleurig uit voor de club en deze talenten."

Toch hoopt Koeman dat Everton in de slotfase van de transfermarkt nog eens toeslaat. The Toffees gaven al bijna 150 miljoen euro uit deze zomer. "Ik hoop van niet", reageert Koeman op de vraag of Everton al klaar is met geld spenderen. "We zoeken nog een linksbenige centrale verdediger, misschien als back-up voor Leighton Baines. We willen ook een spits. Kijk naar andere selecties: zij hebben ook dat aantal spelers. Zelfs met het talent van Dominic en Sandro Ramírez hebben we nog een spits nodig om de volgende stap te zetten."

Rooney is na afloop blij met zijn inbreng. "Het was mooi, zeker vanwege mijn geschiedenis bij Manchester United. Ik heb hier al een paar keer gescoord. Het was heerlijk om het vandaag te doen, in zo'n belangrijke wedstrijd voor ons", geeft hij aan. "Ik weet zeker dat de rode helft van Manchester er ook van heeft genoten." In de eerste weken van het seizoen is Rooney een basisklant bij Everton. "Ik moet vooral spelen. Vorig jaar had ik het gevoel dat ik niet voldoende wedstrijden speelde en dan verlies je het wedstrijdritme. Ik heb een goede voorbereiding gedraaid en veel wedstrijden gespeeld in de afgelopen weken. Dat is enorm belangrijk voor me."