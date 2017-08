‘Ik wil voor mijn kansen bij PSV gaan, je moet ook niet te snel hier weggaan’

Jordy de Wijs kwam deze zomer na een succesvol half jaar bij Excelsior terug naar PSV om te knokken voor een plek in het eerste team. De verdediger moet voorlopig nog steeds spelers als Nicolas Isimat-Mirin, Daniel Schwaab en Derrick Luckassen voor zich dulden en dus lijkt Jong PSV op dit moment wederom het hoogst haalbare.

Zijn ambities liggen evenwel niet bij Jong PSV. "Nee. Ik wil zoveel mogelijk spelen in PSV 1. Ik wil druk zetten om daar aan bod te komen, daar zijn deze wedstrijden ook voor", zo benadrukte De Wijs in gesprek met Omroep Brabant. De verdediger verscheen maandagavond in de basis tegen De Graafschap (2-2) en nam uit een heerlijke vrije trap een van de twee Eindhovense doelpunten voor zijn rekening.

Een nieuwe verhuurperiode zit er niet in. "PSV is gewoon mijn club. Ik ben blij om terug te zijn. Ik wil eerst voor mijn kansen gaan hier, je moet ook niet te snel bij deze club weggaan", zo benadrukte De Wijs. De 22-jarige verdediger maakte in oktober 2015 zijn debuut in de hoofdmacht, in het Champions League-duel met VfL Wolfsburg. In totaal kwam hij niet verder dan vier optredens in het eerste. Zijn contract loopt medio 2019 ten einde.