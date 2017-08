Tiener onder indruk van woorden De Mos: ‘Ik weet niet wat PSV van plan is’

Armando Obispo wil als aanvoerder uitblinken bij Jong PSV:en hoopt op een kans bij het eerste elftal van Phillip Cocu. De verdediger annex aanvoerder is weliswaar pas achttien jaar, maar hij is al aan zijn elfde seizoen in Eindhoven bezig. De Boxtelaar won eerder deze maand de prijs voor beste verdediger tijdens het Otten Cuptoernooi.

"Ik durf te zeggen dat Obispo beter is dan Matthijs de Ligt, beter dan Nicolas Isimat-Mirin en beter dan Daniel Schwaab", zo liet oud-trainer Aad de Mos eerder deze maand optekenen. "Ik heb het ook gelezen. Het is mooi dat mensen dat over je zeggen, maar ik moet me eerst bewijzen bij Jong PSV. Dan gaan we het vanzelf wel zien", vertelde Obispo tegen Omroep Brabant, na de remise tegen De Graafschap (2-2).

Obispo kan zodoende nog prima leven met zijn plek bij Jong PSV. "Dat ik aanvoerder van Jong PSV ben geworden, is wel een teken dat ze het in me zien zitten. Mijn contract bij PSV loopt af, maar de gesprekken zijn gaande om te verlengen. Dit jaar moet ik stabiel worden en uitblinken bij Jong PSV en dan hoop ik dat ik kansen ga krijgen bij het eerste team."

"Ik weet niet precies wat het plan van PSV is", besloot Obispo. "Ik zou nog in de A kunnen spelen. Als de mogelijkheid er is, zal ik ook daar staan. Maar we moeten ervan uitgaan dat ik veel bij Jong PSV ga spelen."