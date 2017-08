Veerman ruilt Heerenveen mogelijk alsnog in voor andere Eredivisie-club

Willem II wil Henk Veerman nog deze week presenteren als nieuwe aanvaller, zo meldt het Brabants Dagblad dinsdag. Volgens de regionale krant is de Tilburgse club sinds zondagavond 'volop in onderhandeling' met sc Heerenveen en is men bereid een forse afkoopsom te betalen voor het nog tot 2019 doorlopend contract.

Veerman zag eerder deze zomer een transfer naar FC Utrecht afketsen. De club uit de Domstad kwam er financieel niet uit met Heerenveen. De transfer ketste af op de vraagprijs van naar verluidt acht ton. FC Utrecht had een ton minder over voor de 26-jarige Veerman, die zelf erg baalde van het mislopen van de transfer.

Jan Schilder, de beste vriend van de spits én fan van FC Utrecht, pleegde zeven jaar geleden zelfmoord toen duidelijk werd dat hij het betaalde voetbal niet zou halen. Veerman had diens ouders beloofd als eerbetoon aan zijn vriend ooit het shirt van FC Utrecht te willen dragen.

Veerman speelt sinds de winterstop van 2014/15 in Friesland, maar een onbetwiste basisspeler is hij nooit geworden. Hij is er de tweede spits achter Reza Ghoochannejhad, maar geniet desondanks een status als cultheld. Als het even minder gaat of als hij gaat warmlopen wordt zijn naam gescandeerd, mede omdat hij als invaller zijn doelpunten meepakt.