De Boer mengt zich in discussie bij Ajax: ‘Zijn terugval is pure logica’

Klaas-Jan Huntelaar kreeg afgelopen weekeinde zijn eerste basisplaats bij Ajax, in het thuisduel met FC Groningen. Kasper Dolberg, worstelend met zijn vorm, was daarom slechts invaller. Het heeft al tot een discussie geleid die eigenlijk pas later in het seizoen werd verwacht: Huntelaar of Dolberg in de basis? Marcel Keizer stelde dat de twee 'later in het seizoen' mogelijk samen kunnen spelen.

Ronald de Boer maakt zich totaal geen zorgen over Dolberg en vindt het alleen maar goed dat de tiener zo nu en dan wakker moet worden geschud. Hij wijst erop dat de houding van Dolberg op dit moment als nonchalant word uitgelegd. "Maar vorig jaar vonden we dat allemaal schitterend. Hoe onbewogen en stoïcijns hij was", zo vertelt de voormalig Oranje-international dinsdag in gesprek met het Algemeen Dagblad

De Boer maakte uiteraard ook mee wat Dolberg nu meemaakt. Het overkomt iedere voetballer. "Ik heb een periode bij Barcelona gedacht: 'zit ik wel op voetbal?' En toen was ik dertig, hè. Had de Champions League gewonnen en een halve finale op het WK gespeeld. Dolberg is een jongen van negentien jaar, die vorig seizoen een intensief eerste jaar als prof heeft gehad. Een terugval is pure logica."

De Boer acht het voor Dolberg wellicht zelfs wel fijn dat hij een stand-in heeft als Huntelaar die er eigenlijk altijd staat. "De luwte, even, is niet gek voor hem." De Boer zou ook donderdag tegen Rosenborg BK voor Huntelaar kiezen. "Nu heeft Huntelaar mijn voorkeur, maar op de lange termijn zie ik Dolberg de concurrentiestrijd niet verliezen."