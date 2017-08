Tweehonderdste PL-goal Rooney helpt Everton niet aan winst bij City

Het treffen tussen Manchester City en Everton is maandagavond onbeslist gebleven. The Toffees leken na de eerste helft op rozen te zitten, nadat Wayne Rooney de bezoekers met zijn tweehonderdste Premier League-doelpunt op voorsprong had gezet en the Citizens met tien man verder moesten na een rode kaart voor Kyle Walker. In de slotfase kwam de thuisploeg echter toch nog op gelijke hoogte, waardoor de wedstrijd in 1-1 eindigde.

Ronald Koeman had in het Etihad Stadium maar liefst acht Engelse spelers in zijn basisopstelling opgenomen. Jongelingen Mason Holgate, Tom Davies en Dominic Calvert-Lewin kregen bij Everton een basisplaats, terwijl Davy Klaassen, Cuco Martina en recordaanwinst Gylfi Sigurdsson op de reservebank begonnen. Josep Guardiola had bij Manchester City één wijziging doorgevoerd ten opzichte van de wedstrijd tegen Brighton & Hove Albion, die vorige week met 0-2 gewonnen werd. Danilo bleef op de reservebank, terwijl Leroy Sané vanaf het eerste fluitsignaal mocht starten.

De wedstrijd tussen Manchester City en Everton had even de tijd nodig om op gang te komen. De thuisploeg had weliswaar het betere van het spel in de beginfase, maar kon pas na 26 minuten spelen echt gevaarlijk worden. Een schot van Nicolás Otamendi werd gekeerd door Everton-doelman Jordan Pickford, waarna de rebound voor de voeten van Sergio Agüero kwam. De Argentijn probeerde de sluitpost vervolgens met een lob te verschalken, maar zijn inzet werd voor de doelmond weggehaald door Phil Jagielka.

The Citizens kwamen langzaam dichterbij een doelpunt, zeker nadat David Silva de paal had geraakt. Kort daarna was het echter raak aan de andere kant van het veld. Door een slippertje van Sané kwam Holgate aan de rechterkant van het veld in balbezit. Hij gaf de bal mee aan Calvert-Lewin, die een panklare voorzet bij Wayne Rooney afleverde. Rooney tikte de bal onder City-doelman Ederson Moraes door en tekende daarmee voor zijn tweehonderdste doelman in de Premier League. Voor rust kreeg Manchester City nog een domper te verwerken. Walker werd van het veld gestuurd met een tweede gele kaart.

Na rust ging Manchester City nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. Everton leek genoegen te nemen met een minimale overwinning en leunde achterover. The Toffees werden nog spaarzaam gevaarlijk uit enkele uitbraken. Manchester City drong daarentegen aan en kreeg enkele kleine kansjes via invallers Raheem Sterling, Danilo en Bernardo Silva. Koeman bracht Klaassen en Sigurdsson in het veld, maar zag dat zijn ploeg toch in de problemen kwam.

Tot tien minuten voor tijd leken de punten echter mee te gaan naar Liverpool. In de slotfase kwam Manchester City echter toch nog op gelijke hoogte. Een voorzet werd door Holgate voor de voeten van Sterling gekopt. De aanvaller had van dichtbij weinig problemen om het net te vinden en bepaalde daarmee de eindstand op 1-1. Enkele minuten voor tijd kwam ook Everton nog met tien man te staan, nadat Morgan Schneiderlin met zijn tweede gele kaart van het veld gestuurd werd.