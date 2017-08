Van der Sar erkent: ‘Ik had niet gedacht dat hij het zo goed zou doen’

Kasper Dolberg werd maandagavond uitgeroepen tot Talent van het Jaar. De Deen ontwikkelde zich afgelopen seizoen stormachtig en tekende in alle competities voor 22 doelpunten. Edwin van der Sar, algemeen directeur bij Ajax, was verrast door de ontwikkeling van Dolberg.

“Het gebeurt niet vaak dat je zo’n eerste jaar meemaakt, met veel doelpunten en een Europese finale”, zegt Van der Sar in een interview met FOX Sports. “Ik had niet gedacht dat hij het zo goed zou doen. We hadden hem ingeschaald als derde spits, dat hij van daaruit minuten en doelpunten zou gaan maken. Het was verrassend dat hij uiteindelijk zo’n dominante rol had.”

Van der Sar ziet toch nog verbeterpunten bij Dolberg. “Hij heeft geen grote mond inderdaad. Hij mag af en toe wat meer pit hebben. Ik hoop dat hij leert van Klaas-Jan”, vervolgt de algemeen directeur van de Amsterdammers. Er is momenteel veel kritiek op het aan- en verkoopbeleid van Ajax. Van der Sar begrijpt die kritiek, maar wil juist de positieve punten onderstrepen.

“We zijn bij Ajax heel blij dat we het contract van Matthijs de Ligt hebben kunnen verlengen. Dat is ook onderdeel van onze strategie en ons beleidsplan.”, stelt Van der Sar. “Je wil uiteindelijk Europees aanhaken. De Europa League-finale is leuk geweest, maar nu willen we verder. Daar horen aankopen bij, maar je verliest ook soms een speler. Ik denk dat we de tol betalen voor het Europese succes.”