Jong PSV laat zege uit handen glippen, FC Oss wint ruim in Utrecht

FC Oss is het nieuwe seizoen in de Jupiler League uitstekend begonnen door met 0-3 te winnen bij Jong FC Utrecht. Jong PSV speelde tegelijkertijd met 2-2 gelijk tegen De Graafschap, dat vlak voor tijd een nederlaag kon voorkomen.

Jong PSV - De Graafschap 2-2

De Graafschap nam op De Herdgang via Fabian Serrarens de leiding. Hij reageerde alert na een vrije trap van Mark Diemers op de lat. Bram van Vlerken bracht Jong PSV, waar Mauro Júnior zijn debuut maakte, vlak voor rust op gelijke hoogte.

Jordy de Wijs zette de jonge Eindhovenaren uit een vrije trap na krap een uur spelen op 2-1. De inzet ging via de onderkant van de lat tegen de touwen. Anthony van den Hurk bezorgde De Graafschap vlak voor tijd alsnog een punt, nadat Daryl van Mieghem al een kans had gemist. De rake kopval van Van den Hurk was tevens het laatste wapenfeit.

Jong FC Utrecht - FC Oss 0-3

Erik Quekel, Richard van der Venne en Fatih Kamaci waren in Utrecht trefzeker voor het bezoek uit Oss.. Die laatste miste vlak voor tijd een strafschop, maar was in de rebound wel trefzeker. Bij de Domstedlingen deed de van NEC overgekomen Dario Dumic wedstrijdritme op. Fortuna Sittard is op doelsaldo de koploper. FC Oss staat tweede.