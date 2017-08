Nijland stelt fans gerust: ‘Je zal bij ons niet de situatie zien zoals bij NAC’

FC Groningen deed onlangs zaken met Manchester City. Uriel Antuna wordt de komende twee seizoenen door the Citizens verhuurd aan de Groningers. Hans Nijland, algemeen directeur van FC Groningen, is blij dat de Engelse topclub de Mexicaan in de Euroborg wil stallen, maar stelt dat er geen sprake is van een samenwerking tussen beide clubs.

“Dat is niet aan de orde. Ze vinden ons een interessante club en het lijkt mij duidelijk dat wij dat ook vinden van Manchester City. Maar je zal bij ons niet de situatie zien zoals bij NAC, dat zes spelers van ze heeft gehuurd”, zegt Nijland tegenover RTV Noord. NAC Breda huurt dit seizoen Pablo Mari, Thierry Ambrose, Angeliño, Paolo Fernandes, Manu García en Thomas Agyepong van Manchester City.

Manchester City nam Antuna deze zomer over van Santos Laguna en besloot hem direct te verhuren. “Zij zochten een goede club om hem minimaal twee jaar te stallen. Ze vonden Groningen wel een mooie en goeie club. Nou, wij eigenlijk ook wel”, vervolgt de algemeen directeur van de Groningers. Nijland is blij met de komst van Antuna. “Het is een jonge speler, hij heeft nog wat tijd nodig. We hopen natuurlijk dat hij het verschrikkelijk goed gaat doen.”