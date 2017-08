Van Bronckhorst tevreden: ‘Ik wil een grote selectie met veel concurrentie’

Giovanni van Bronckhorst zag zijn selectie maandag uitgebreid worden met Sam Larsson. De aanvaller komt voor een onbekend bedrag over van sc Heerenveen en heeft in De Kuip een vierjarig contract ondertekend. Van Bronckhorst is in zijn nopjes met de komst van de Zweed, waardoor de concurrentie binnen zijn selectie toeneemt.

“Ik ben blij dat we een speler voor de voorste linie hebben gehaald. We zochten nog een speler die aan de buitenkant kon spelen. In Sam hebben we denk ik een goede speler gevonden”, zegt Van Bronckhorst in een interview met Feyenoord TV. “De competitie is voor hem bekend, omdat hij al een aantal jaar in Nederland speelt. Hij heeft specifieke kwaliteiten die bij dit elftal passen.”

“Ik wil een grote selectie met veel concurrentie. In dat opzicht is het fijn hem erbij te hebben, maar ook met de vele wedstrijden die komen in het achterhoofd”, besluit de oefenmeester, die deze zomer al zeven versterkingen verwelkomde. Naast Larsson kwamen Steven Berghuis, Ridgeciano Haps, Sofyan Amrabat, Jean-Paul Boëtius, Kevin Diks en Jeremiah St. Juste naar Rotterdam-Zuid.

St. Juste speelde bij sc Heerenveen samen met Larsson. De Zweed wordt de laatste tijd geregeld ‘een lastige jongen’ genoemd, door de wijze waarop hij zijn vertrek bij sc Heerenveen probeerde te forceren. “Sam is totaal geen moeilijke jongen. Echt niet, nee”, zegt St. Juste in gesprek met FOX Sports. “Het kan ook een hele gezellige jongen zijn, ik denk dat de jongens van Feyenoord ook heel goed met hem om kunnen gaan.”