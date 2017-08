De Boer acht ‘man van 33 miljoen’ onhaalbaar: ‘Hij is nu veel te duur’

Zoals het er nu naar uitziet, gaat Crystal Palace Mamadou Sakho niet definitief overnemen van Liverpool. De Franse verdediger werd vorig seizoen door the Eagles gehuurd en is nu naar verluidt voor een bedrag van 33 miljoen euro op te halen bij the Reds. Dat bedrag is voor Crystal Palace echter te gortig.

“Iedereen weet dat de invloed van Sakho vorig seizoen behoorlijk groot was. Wanneer hij beschikbaar is, zou dat een enorme kwaliteitsinjectie zijn voor de club. Maar dat is op dit moment niet het geval, want hij is nu veel te duur”, wordt manager Frank de Boer geciteerd door de Daily Mail. Zijn ploeg neemt het dinsdag in de Carabao Cup, zoals de League Cup tegenwoordig heet, op tegen Ipswich Town.

De Boer startte het seizoen in de Premier League met twee nederlagen: 0-3 in eigen huis tegen Huddersfield Town en 1-0 op bezoek bij Liverpool. Overigens is Sakho niet de enige verdediger die de afgelopen weken in verband gebracht werd met Crystal Palace. Ook André Almeida van Benfica en Kevin Wimmer van Tottenham Hotspur zouden zich op de radar van the Eagles bevinden.

Liverpool nam Sakho in de zomer van 2013 voor negentien miljoen euro over van Paris Saint-Germain. Hij speelde tot dusver tachtig wedstrijden in het shirt van the Reds, waarin hij drie keer scoorde. Dit seizoen komt de Fransman niet voor in de plannen van manager Jürgen Klopp, maar de club laat hem desondanks niet zomaar gaan. Alleen voor een ‘marktconform bod’ mag Sakho uit Liverpool vertrekken.