Martijn Debbaut overtuigt Johan Cruijff ArenA en is de ultieme Nemeziz

Honderden voetballers uit de Benelux probeerden het, maar slechts 32 spelers mochten zich zondag melden op De Toekomst. Niet voor niets: de titel van Nemeziz Benelux 2017 stond op het spel. Beloning voor de winnaar: een jaar lang nieuwe adidas-kleding en schoenen en toegang tot de beste wedstrijden en spelers. Onze verslaggever Justus Dingemanse voelde de deelnemers aan de tand en deed verslag van het toernooi en de grote finale op het veld van de ArenA.

Dat een plekje op het toernooi in alle hoeken van de Benelux gewild was, bleek de afgelopen weken wel. Op alle manieren werd geprobeerd indruk te maken op adidas: online smeekbedes aan Ajax-spits Kasper Dolberg, vele Instagram-filmpjes en showcases in de Kalverstraat. De jarige Filip Meeus werd zelfs als verrassing door zijn vriendin meegenomen vanuit België naar Amsterdam, omdat ze wist hoe graag hij zou meedoen. Na een freestyle-show voor de uitsmijter van het event, werd hij beloond met een wildcard voor het toernooi. Ondanks een goede groepsfase, bleek de achtste finale echter toch zijn eindstation.

Kort daarna sneuvelden ook andere favorieten, zoals de nummer één en drie uit de groepsfase Nasser 'El Jackson' Lhajoui en wereldkampioen panna Ilyas Toubz. Daarmee lag de weg vrij voor andere deelnemers. Na een heftige strijd met potjes 2-tegen-2, panna-wedstrijden en freestyle battles mochten Martijn Debbaut en Mohamed Reda zich opmaken voor de finale in de ArenA. Daarmee was Martijn nog maar een klein stapje verwijderd van de man die hem na zijn opvallende Instagram-post eerder beloonde met een ticket voor het Nemeziz-event: Kasper Dolberg zelf.

Onder het toeziend oog van alle andere finalisten en warmlopende spelers haalden beide spelers in de rust bij Ajax-Groningen alle trucs uit de kast om het publiek voor zich te winnen. Mohamed startte spectaculair met een salto en veelbelovende moves, maar piekte te vroeg. Op het moment suprême stuitte hij op de keeper, waar Martijn na een hoop freestyle moves ook de verdediger én keeper op de knieën kreeg met zijn schijnbewegingen. Het publiek in de ArenA was daarna luid en duidelijk in hun oordeel: Martijn is de Nemeziz Benelux 2017 en kreeg zijn trofee door Dolberg uitgereikt.