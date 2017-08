Martial: 'Ik denk dat hij in de komende vijf jaar de Ballon d'Or gaat winnen'

Paul Pogba maakt indruk bij Manchester United. De Fransman, die vorig jaar Juventus inruilde voor de Engelse club voor een bedrag van 105 miljoen euro, won vorig seizoen diverse prijzen met de ploeg van manager José Mourinho en is wederom sterk aan het nieuwe seizoen begonnen. Teamgenoot Anthony Martial ziet in de middenvelder zelfs een toekomstig winnaar van de Ballon d'Or.

"We willen samen veel prijzen winnen met United en we willen ook wereldkampioen worden met Frankrijk", zegt Martial tegenover MUTV. "Als Pogba zijn goede spel voortzet en nog iets beter wordt, dan denk ik dat hij in de komende vijf jaar de Ballon d'Or gaat winnen", zegt de aanvaller gedecideerd over zijn landgenoot.

Martial is nu al de mening toebedeeld dat de 24-jarige Pogba de beste middenvelder ter wereld is. "Paul is mentaal ijzersterk en is heel zelfverzekerd. Hij is groot, is heel technisch met de bal en heeft veel uithoudingsvermogen. Hij is in mijn ogen de beste middenvelder van de wereld. Maar hij is nog jong en moet nog wel veel werk verzetten om nóg beter te worden."