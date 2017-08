Actief Brighton haalt negende aanwinst voor miljoenen op uit Zwitserland

Brighton & Hove Albion heeft een overeenstemming bereikt met FC Zürich over een definitieve transfer van spits Raphael Dwamena, zo meldt de Premier League-club maandag via de officiële kanalen. Eerder werd een bod van 8,7 miljoen euro van de Engelsen volgens Sky Sports nog geweigerd.

De Ghanees international moet nog wel wachten op een werkvergunning en moet toestemming krijgen om af te reizen naar Engeland om de medische keuring te ondergaan. De 21-jarige spits is al persoonlijk akkoord met de promovendus. Dwamena ging in januari van Red Bull Salzburg naar FC Zürich, waar hij twaalf keer scoorde in achttien wedstrijden.

Dwamena stond nog tot medio 2020 onder contract in Zwitserland, maar Brighton heeft deze verbintenis dus afgekocht. Manager Chris Hughton heeft een drukke transferwindow achter de rug, want de Ghanees is alweer de negende zomerse versterking voor de club. Eerder konden the Seagulls onder meer Davy Pröpper van PSV en Matthew Ryan van Valencia al verwelkomen.