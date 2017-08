Lucas Digne getuige én hulpverlener bij aanslag in Barcelona

Heel de wereld en met name Barcelona werd donderdag opgeschrikt door een terroristische aanslag. Een man scheurde met een witte bestelbus over de Ramblas, met veertien doden en tientallen gewonden tot gevolg. Lucas Digne was getuige van de tragedie en probeerde slachtoffers te helpen. De linksback beleefde een van zijn slechtste dagen uit zijn leven.

De verdediger van Barcelona woont vlakbij de plek waar het drama zich afspeelde, bij Plaça de Catalunya, samen met zijn vrouw. Vaak gaat Digne met zijn levenspartner naar de Ramblas om op het terras koffie te drinken. De ex-speler van onder meer Paris Saint-Germain had zomaar een van de slachtoffers kunnen zijn, zo schrijft Mundo Deportivo maandag.

Barcelona had een vrije dag gekregen nadat het team de avond daarvoor had verloren van Real Madrid (2-0) in de Spaanse Supercup. Digne rustte donderdagmiddag thuis uit toen hij plots luid geluid en geschreeuw hoorde. Hij keek uit het raam en zag het voor zijn neus gebeuren, aldus de Spaanse krant. Digne aarzelde niet, snelde naar de rampplek en bracht flessen water en een paar handdoeken mee. De Fransman wil echter niet over het tafereel praten.

Instinct leidde hem naar de Ramblas, aldus Mundo Deportivo, en hij wachtte samen met andere inwoners en toeristen op de ziekenauto's en de politie. Daarna moest Digne huiswaarts keren, keek vanachter het raam naar de verdere gebeurtenissen en kon zijn tranen niet meer bedwingen. Op Instagram plaatste hij tot slot een foto van Plaça de Catalunya met twee emoticons: een hartje en biddende handen.