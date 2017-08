Nieuwkomer vreest niet voor Thiago: ‘Verheug me op de concurrentiestrijd!’

Sebastian Rudy heeft zijn eerste wedstrijden voor Bayern München achter de rug. De middenvelder, die TSG Hoffenheim deze zomer inruilde voor der Rekordmeister, is gelukkig bij zijn nieuwe club en was in zijn eerste Bundesliga-wedstrijd voor Bayern met Bayer Leverkusen (3-1 winst) belangrijk voor de topclub door Niklas Süle te bedienen.

"Zo heb ik ook mijn start hier voorgesteld. Ik ben daar heel blij mee", zegt Rudy in gesprek met BILD. Rudy kwam samen met Süle van Hoffenheim naar München: "We voelden ons gelijk op ons plek hier bij de club, dus waren we direct in staat om goede prestaties neer te zetten. Naar Bayern gaan was de juiste keuze."

"Het vertrouwen van de trainer (Carlo Ancelotti, red.) heeft zich uitbetaald", vervolgt de 27-jarige Duitser, die tot medio 2020 vastligt in Beieren. Rudy zegt dat de wedstrijd tegen Leverkusen niet optimaal was. "We moeten nog beter verdedigen, compacter staan en niet zoveel goals incasseren. We zijn nog geen honderd procent. We moeten onze topvorm nog vinden."

Rudy mocht de afgelopen tijd spelen van Ancelotti, mede omdat Thiago Alcántara geblesseerd was. De verdedigende middenvelder vreest echter niet voor de terugkeer van de Spanjaard. "Nee, ik verheug me op de concurrentiestrijd! Ik ben naar Beieren gekomen om beter te worden en ik weet dat we door die strijd beter gaan worden. Iedereen."