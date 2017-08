Sparta haalt gewenste linkspoot uit Denemarken: ‘Een dynamische speler’

Sparta Rotterdam heeft overeenstemming bereikt met SönderjyskE over de huur van Nicholas Marfelt, zo meldt de Eredivisionist maandag via de officiële kanalen. De 22-jarige linksback zal de rest van het seizoen op huurbasis uitkomen voor de Kasteelclub.

Bij de deal heeft Sparta de optie om Marfelt na de huurperiode definitief over te nemen van de Deense Superligaen-club, waar de verdediger tot nu toe in totaal veertien duels voor heeft gespeeld en tot medio 2020 vastligt. Daarvoor speelde de Deen voor FC Helsingör en scoorde hij bij die club driemaal in zestien optredens.

Trainer Alex Pastoor zocht naar versterking in de defensie, zo zegt hij op de clubsite: "Na het vertrek van Rick van Drongelen en Florian Pinteaux waren we dun bezaaid qua linksbenige spelers in de verdediging. Met Nicholas halen we een dynamische speler binnen die de linksbackpositie kan invullen."