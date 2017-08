‘Man van 36 miljoen’ verlaat Internazionale op tijdelijke basis voor LaLiga

Geoffrey Kondogbia is tijdelijk speler van Valencia, zo meldt de club maandagmiddag via de officiële kanalen. De Franse middenvelder komt over van Internazionale en wordt voor een jaar gehuurd van i Nerazzurri. Voor Kondogbia komt er zodoende na twee jaar voorlopig een einde aan zijn tijd in het Giuseppe Meazza.

Kondogbia wilde naar verluidt graag naar Valencia verkassen, mede omdat hij bij de Italiaanse club weinig aan spelen toe zou komen. João Cancelo gaat waarschijnlijk de omgekeerde weg bewandelen een gaat zich binnenkort aansluiten bij de club uit Milaan. De Portugees heeft al bevestigd dat hij Valencia op huurbasis gaat verlaten en heeft aangegeven dat hij de club altijd zal blijven volgen.

DONE DEAL! Geoffrey Kondogbia is dit seizoen speler van Valencia! De Fransman wordt gehuurd van Internazionale. #kondogbia #valencia #losche #inter #calcio #laliga Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 21 Aug 2017 om 8:03 PDT

Kondogbia kwam in de zomer van 2015 voor ongeveer 36 miljoen euro van AS Monaco naar Inter. De Fransman heeft in totaal 82 wedstrijden gespeeld voor de Italiaanse topclub, waarin hij drie keer scoorde en vier assists afleverde. Vorig seizoen speelde Kondogbia regelmatig bij de club en kwam hij tot 24 duels in de Serie A.