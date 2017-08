‘Vorig jaar onder Bosz begonnen we ook slecht, dat moeten we niet vergeten’

Ajax won zondag de eerste wedstrijd van het seizoen door FC Groningen in de Johan Cruijff ArenA te verslaan (3-1). André Onana maakt zich geen zorgen dat de Amsterdammers nog maar één duel van de eerste vijf officiële wedstrijden in een zege hebben omgezet. De doelman vreest niet dat Ajax een rampseizoen tegemoet gaat en wijst naar het begin van vorig seizoen.

"Vorig jaar onder Peter Bosz begonnen we ook heel slecht, dat moeten we niet vergeten", zegt Onana in gesprek met NUsport. "We hebben gewoon tijd nodig en moeten ons geen zorgen maken." De Kameroener zegt dat er niet veel is veranderd door de trainerswissel. "In de trainingen doet deze coach (Marcel Keizer, red.) soms dingen anders, maar we voelen ons nog steeds goed en zelfverzekerd."

Joël Veltman en Hakim Ziyech lieten onlangs duidelijk blijken dat de spelersgroep een kwaliteitsinjectie nodig heeft en Onana sluit zich, in minder felle bewoordingen, hierbij aan. "Een aantal nieuwe spelers zou goed zijn, dat geeft de trainer meer keuzes. Desondanks hebben we op dit moment een goed team staan. Ik weet niet of er nog iets bij komt."

Onana moet het vanaf vorige week stellen zonder Davinson Sánchez, die voor minimaal veertig miljoen euro vertrok naar Tottenham Hotspur. De jonge sluitpost beschouwt de Colombiaanse verdediger als een goede vriend: "Ik ben blij voor hem, al is het ook moeilijk. Dat geldt niet alleen voor mij, maar ook voor de club en de supporters. Davinson was heel belangrijk, maar soms moet je begrip hebben voor een transfer."