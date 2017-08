Amerikaanse verdediger strijkt na jaar NAC neer in Rotterdam: ‘I love it’

Shane O'Neill heeft zijn handtekening gezet onder een eenjarig contract bij Excelsior met een optie voor nog een seizoen, zo meldt de Rotterdamse club maandagmiddag via de officiële kanalen. De centrale verdediger speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor NAC Breda en komt over van Apollon Limasol uit Cyprus.

"Ik wilde heel graag in de Eredivisie spelen en ben heel blij dat ik de kans nu krijg om mezelf op dit niveau te laten zien", zegt de 23-jarige Amerikaan op de clubsite van zijn nieuwe werkgever. "Ik kijk ernaar uit om hier aan de slag te gaan en hopelijk zo veel mogelijk wedstrijden voor Excelsior te mogen spelen."

Met NAC promoveerde hij afgelopen seizoen via de play-offs naar de Eredivisie, maar de huurperiode van O’Neill bij de club liep af. "Na afgelopen jaar wilde ik natuurlijk heel graag in de Eredivisie spelen en daarom ben ik blij dat ik die kans bij Excelsior nu alsnog krijg. Ik heb vorig jaar een goed seizoen gehad en dit voelt als een prima stap om mezelf verder te ontwikkelen."

Na vorig jaar wist O'Neill dat hij graag in Nederland wilde blijven. "I love it. Ik vind Nederland een leuk land met fijne mensen. Als je ver van huis bent, is dat belangrijk. Ik vind het ook heerlijk dat ze hier hard trainen. In Amerika heb ik goede ervaringen bij de Colorado Rapids, maar als je verder wilt komen moet je in Europa zijn. Daarom ben ik blij met deze kans."