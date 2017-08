‘Ik kan mijn ervaring doorgeven bij Ajax, maar prestaties zijn belangrijker’

Klaas-Jan Huntelaar startte afgelopen zondag voor het eerst sinds zijn rentree bij Ajax in de basis in de Eredivisie en de spits beschaamde het vertrouwen van trainer Marcel Keizer niet. De van Schalke 04 overgenomen aanvaller nam in de met 3-1 gewonnen wedstrijd tegen FC Groningen de openingstreffer voor zijn rekening en maakte een scherpe indruk.

Dat hij aan de aftrap mocht verschijnen, verbaasde Huntelaar niet: “Of dat een verrassing was? Nee, ik ging trainen, ik focuste me en de trainer vertelde dat ik zou starten. Iedereen moet het altijd laten zien en dat begint op de training”, legt hij uit aan De Telegraaf. Huntelaar kreeg van Keizer te horen dat hij het al vanaf dag één prima deed op de training: “Ik probeer altijd een gretige indruk te maken.”

Huntelaar is samen met Lasse Schöne een van de routiniers in de selectie van Ajax. De spits wil echter niet alleen maar ‘belangrijk zijn in de kleedkamer’: “Natuurlijk kan ik mijn ervaring doorgeven. Maar mijn prestaties op het veld zijn het belangrijkste”, gaat Huntelaar verder. Voor de Achterhoeker was het bijna negen jaar geleden dat hij voor het laatst aan de aftrap verscheen in de Eredivisie.

“Mijn laatste basisplaats voor Ajax was op 9 november 2008 tegen Sparta Rotterdam. Ik scoorde en raakte in de 38e minuut geblesseerd aan mijn enkel, waardoor het onbewust al mijn afscheidswedstrijd was. Ja, ik heb mijn huiswerk goed gedaan, want ik moest wel wat te vertellen hebben”, sluit hij af met een knipoog.