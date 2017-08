Burnley strikt gewenste topscorer met recordbedrag: ‘Gigantische mogelijkheid’

Burnley heeft zich versterkt met Chris Wood, zo meldt de Premier League-club maandagmiddag via de officiële kanalen. De spits, die voor vier jaar heeft getekend, komt over van Leeds United, waarbij Burnley ook meldt dat, met de transfer, het clubrecord is verbroken, zonder een specifiek bedrag te noemen. De duurste aankoop tot aan Wood was Robbie Brady, die iets meer dan vijftien miljoen euro kostte. Wood kost the Clarets naar verluidt zo’n 16,5 miljoen euro.

De international van Nieuw-Zeeland wordt de zesde versterking van het team van Sean Dyche. De 25-jarige Wood was vorig seizoen de topscorer in de Championship en stond zodoende in de belangstelling van veel clubs. In totaal produceerde de aanvaller vorig seizoen 27 doelpunten voor Leeds United, waar hij twee seizoenen heeft gevoetbald en 44 keer heeft gescoord in 88 wedstrijden.

In totaal heeft Wood in clubverband 101 doelpunten gemaakt in 294 duels. De spits speelde eerder korte periodes bij West Bromwich Albion en Leicester City en geeft op de clubsite van zijn nieuwe werkgever aan dat hij blij is dat hij wederom in de hoogste Engelse divisie gaat acteren: "Het was al jarenlang mijn ambitie om te voetballen in de Premier League. Ik heb er eerder aan geproefd, maar heb nooit een echte kans gekregen."

"Dit is een gigantische mogelijkheid", vervolgt Wood op het digitale thuis van Burnley. "Het team heeft het de afgelopen jaren heel goed gedaan. De manager heeft me veel vertrouwen gegeven en wilde me graag hier hebben. Ik kan nog vele jaren mee en heb veel ambitie. Ik wil nog vele successen meemaken en hoop dat ik hier mijn ambities en dromen kan waarmaken."