Schaars: ‘Als je ziet wat die jongen aan power brengt... Dat is lekker, man’

Stijn Schaars is blij met de versterkingen die sc Heerenveen deze zomer heeft weten te strikken. Marco Rojas, Nemanja Mihajlovic, Lucas Woudenberg, Daniel Höegh, Warner Hahn en Denzel Dumfries streken allemaal neer in Friesland. Met name over laatstgenoemde speler is Schaars zeer enthousiast.

"Ik vind wel dat er spirit en dynamiek in deze ploeg zit. Vooral Denzel is een verrijking. Als je ziet wat die jongen aan power brengt... Dat is lekker, man. Dat slaat over op de hele ploeg", aldus de routinier in gesprek met de Leeuwarder Courant. Dat de verdediger indruk maakt komt volgens Dumfries zelf ook door Jurgen Streppel: "De trainer is heel duidelijk in wat hij van mij verwacht. Ik wil aan iedereen laten zien waarom Heerenveen me zo graag wilde hebben."

Hoewel iedereen bij de club hoge verwachtingen heeft, hebben de Friezen in de Eredivisie nog maar twee punten bijeen gesprokkeld. Schaars erkent dat het team graag hoger had gestaan: "Ook ik had liever meer punten gehad, maar je moet ook kijken naar het scoreverloop. Wat dat betreft was FC Groningen (3-3) een teleurstelling en het punt tegen Heracles Almelo (1-1) een opluchting. Dat je een punt verdient, wil niet altijd zeggen dat je het krijgt."